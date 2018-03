Derby al Venezia, Cittadella domato

Il Venezia si aggiudica il derby veneto contro il Cittadella, posticipo pomeridiano della 32a giornata, e sale a 49 punti, a -1 dai granata e dal Bari e a -6 dal secondo posto del Frosinone. Inzaghi conferma il gran momento dei suoi e può sognare addirittura la promozione diretta.

Gara vivace, giocata a viso aperto da entrambe le squadre fin dall’inizio: due pali in avvio, di Strizzolo e di Garofalo, precedono il vantaggio del Venezia, siglato al 29' dall’ex Litteri su invito di Geijo. Poi i padroni di casa falliscono l’occasione del raddoppio su rigore allo scadere del tempo, con Bentivoglio che si fa parare da Alfonso la massima punizione che si era procurato Pinato. Acceso pure il secondo tempo: Litteri spreca subito l’occasione del raddoppio, così il Cittadella ringrazia e pareggia al 18’ con Arrighini, ben servito da Schenetti. Il Venezia accusa il colpo, ma trova la zampata decisiva nel momento migliore degli ospiti, grazie a un preciso destro d Geijo, servito da Falzerano, al 28'. Il finale è teso, Inzaghi viene espulso per proteste, ma il risultato non cambia: e la lotta per la promozione acquista una protagonista.

SPORTAL.IT | 25-03-2018 18:05