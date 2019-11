Derby alla Juventus, ma Cairo è una furia

I numeri del derby della Mole numero 199 condannano il Torino, ma il popolo granata e il presidente Urbano Cairo in testa non ci stanno. Se infatti i tifosi presenti allo stadio hanno applaudito i giocatori di Mazzarri per la prova generosa offerta contro i campioni d’Italia, la dirigenza non ha mancato di sottolineare in maniera ferma al termine della gara il proprio disappunto nei confronti della direzione arbitrale di Doveri e dei suoi assistenti.

Nel mirino un rigore non concesso al Torino in avvio di gara per un presunto fallo di mano di De Ligt, poi match-winner nella ripresa, e non solo.

Così si è espresso il presidente granata: "C’era il rigore a nostro favore perché De Ligt ha toccato la palla con la mano. Anche se istintivamente la toglie, il braccio è largo e quello lì è rigore. L’hanno dato a Lecce, poi non so come mai si siano ricreduti, ma non ci sono dubbi”.

Toro infastidito anche per la gestione dei minuti finali da parte di Doveri: “Mi ha stupito anche il fallo fischiato a Lukic nel finale, quando interviene pulito sulla palla. E lui stava per andare in porta" ha aggiunto Cairo.

Dopo la partita aveva parlato a caldo il direttore generale Antonio Comi, insistendo sugli stessi concetti: “A Lecce lo stesso giocatore ha cercato di togliere il braccio e l’arbitro ha concesso il rigore, oggi invece l’episodio è ancora più netto e non ce l’hanno dato. Ci sentiamo danneggiati”.

Il gol segnato da Matthijs De Ligt a metà secondo tempo è comunque costato ai granata la sconfitta numero 16 nelle ultime 20 sfide contro la Juventus nonché il sesto ko nell’attuale campionato su undici partite giocate. Cifre che rendono la classifica preoccupante proprio nella stagione in cui, dopo aver sognato la Champions League nello scorso campionato, il presidente Cairo e i tifosi puntavano al salto di qualità.

La stagione del Torino è iniziata presto per i preliminari di Europa League, cui il Toro è stato ammesso dopo la rinuncia del Milan a partecipare alle Coppe, ma il sogno di entrare nella fase a gironi si è interrotto nel playoff perso contro il Wolverhampton. Da quel momento la stagione del Toro, nonostante le due illusorie vittorie nelle prime giornate di campionato, è girata negativamente, ma i tifosi sperano che la prestazione offerta nel derby sia il primo segnale di rinascita.

SPORTAL.IT | 03-11-2019 11:58