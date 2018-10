Derby-Barca-Lazio: Spalletti sfoglia la margherita sugli 11

Il meglio deve ancora venire. Può essere trampolino per il Paradiso o per l’Inferno ma dopo la sosta l’Inter deve definirsi: anti-Juve capace di lottare per le primissime posizioni o progetto di squadrone che deve ancora limare lacune e difetti? Superati tutti gli ultimi scogli con successo, messo alle spalle un filotto di vittorie che l’hanno risollevata dall’anonimato di inizio stagione, la squadra nerazzurra è attesa da un trittico che fa tremare ma che potrebbe anche dare entusiasmo e consapevolezza. In una settimana il derby col Milan, la Champions col Barcellona e la Lazio. Tre partite per trasformare l’Inter in corazzata o per ridimensionarne le ambizioni. Il carattere c’è, lo dimostra un dato in particolare: dei 16 segnati in questa stagione, infatti, esattamente la metà, ovvero 8, sono arrivati nell’ultimo quarto d’ora di gara, come accadeva in parte anche l’anno scorso (su 66 reti, ben 16 furono segnate nel finale). In queste prime 10 gare disputate, il bottino che i nerazzurri sono riusciti a mettere insieme nell’ultimo quarto d’ora è stato di 9 punti, 6 in campionato e 3 in Champions.

CHI GIOCA IL DERBY? – Ora resta da completare l’opera azzerando i difetti. Spalletti sfoglia la margherita, consapevole che sarà necessario il turnover per affrontare al meglio le tre sfide. Non sarà facile scegliere la formazione per il derby col Milan, ad esempio, perchè di mezzo ci sono le nazionali e i tanti assenti in questi giorni. Gli ultimi a tornare a Milano saranno i sudamericani: Icardi, Miranda e Martinez che si scontreranno in Brasile-Argentina martedì 16 in Arabia Saudita. E nello stesso giorno scenderanno in campo pure Vecino, Keita, Skriniar e De Vrij. Spallettiriavrà tutto il gruppo a disposizione approssimativamente tra mercoledì 17 e giovedì 18, a pochi giorni dalla partita con i rossoneri. Le buone notizie però non mancano: Asamoah rientrerà in anticipo perchè le gare del Ghana con la Sierra Leone sono state annullate e i ghanesi giocheranno in sostituzione una sola emichevole, mentre sono tornati a casa già tre nazionali: D’Ambrosio,Vrsaljko e Brozovic, che recupereranno sicuramente per l’altra domenica.

STAFFETTA DAVANTI? – Chiaro che per il derby non si può rischiare, devono giocare i migliori ma Spalletti valuterà attentamente le condizioni fisiche di chi torna dagli impegni con le nazionali e chi è stanco resta fuori. Difficile però ipotizzare che Icardi possa saltare le gare con il Milan e il Barcellona, anche se l’idea di una staffetta con Lautaro Martinez non è da escludere, è però sugli esterni e a centrocampo che il tecnico nerazzurro farà più cambi tra una partita e l’altra. Politano, escluso da Mancini, scalpita e si candida per il Milan, ma anche Candreva ha le sue chances. Ora che Borja Valero è tornato a tutti gli effetti un protagonista, il campo delle scelte si allarga e sta a Spalletti fare le scelte giuste per le partite giuste. Di sicuro non potranno giocare gli stessi sempre, il toto-formazione è partito e la pretattica può anche essere un’arma in più per i nerazzurri.

SPORTEVAI.IT | 10-10-2018 11:24