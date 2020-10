Derby da rinviare? Tifosi Inter non hanno dubbi

L’allarme è alto da giorni: in casa Inter arrivano casi di positività al Covid in continuazione e ad oggi Conte deve fare a meno di sei giocatori per il derby di sabato, anche se c’è qualche speranza per Bastoni qualora il periodo di quarantena dovesse ridursi a 10 giorni. Se da un lato il Milan ha recuperato sia Ibra, guarito dal virus, che Romagnoli, che ha superato l’infortunio, i nerazzurri arrivano alla stracittadina in condizioni assai rimaneggiate e c’è chi parla di rinviare la partita.

Mauro Suma chiede rispetto regole per il derby

In casa Milan ovviamente nessuno si sogna di chiedere il rinvio. Il direttore di Milan Tv Mauro Suma, ad esempio, chiede sul portale Derbyderbyderby che sarebbe molto molto interessante sapere dai virologi italiani come mai il focolaio del Genoa non abbia generato un focolaio altrettanto forte nel Napoli (“al cluster del Genoa non è corrisposto un analogo cluster in casa Napoli, dove i positivi sono stati pochissimi rispetto al focolaio ligure”) e sostiene che Inter-Milan deve essere l’esatto contrario di Juventus-Napoli: “Se in base alle regole del calcio si può giocare, che si giochi. Se in base alle regole del calcio non si potrà giocare, che non si giochi. Senza ammuine e senza sponde”.

Tifosi interisti favorevoli a giocare il derby

Sarà per orgoglio, sarà per la consapevolezza di essere più forti fatto sta che anche i tifosi dell’Inter, in larga maggioranza, non vogliono il rinvio del derby (anzi spronano Conte a dare tutto) come si evince dai commenti sui social: “Anche in 13 contati. Si gioca SEMPRE. SEMPRE” o anche: “Positivi o non positivi non ce la faccio ad aver paura di questo Milan tutta fuffa”, oppure: “Noi abbiamo due squadre e loro manco una, figuratevi se c’è da fare i lagnina…dai” e infine: “Ho visto vincere derby con gol di Minaudo a pochi minuti dalla fine … figuriamoci se devo preoccuparmi di giocare senza alcuni giocatori !”.

SPORTEVAI | 12-10-2020 10:32