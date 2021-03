Derby del Sole al chiaro di luna

Non è facile individuare la sfida più affascinante della domenica (in senso stretto) di Serie A.

Il lunch match del ‘Bentegodi’ promette emozioni perché Juric , che fu vice di Gasperini al Palermo e all’Inter, ha fatto del suo Verona una sorta di mini- Atalanta .

Juventus-Benevento mette l’uno contro l’altro Andrea Pirlo e Pippo Inzaghi, due grandi amici che quando giocavano insieme facevano faville: ricordate il Mondiale del 2006 o la finale di Champions League del 2007?

Da Sampdoria-Torino ci attendiamo molto perché l’undici di Nicola (peraltro ex genoano) mercoledì ha piazzato una super rimonta degna del Toro di una volta.

Udinese-Lazio e Fiorentina-Milan ci diranno se biancocelesti e rossoneri hanno superato la delusioni internazionali.

Roma-Napoli è la classica ciliegina sulla torta. In programma alle 20:45, il derby del Sole (detto anche derby del Sud) è una specie di spareggio per la Champions League . Appaiate a quota 50, le squadre di Fonseca e Gattuso alloggiano a -2 dalla quarta posizione.

Il nostro pronostico?

Abbiamo una leggera preferenza per il Napoli ma solo perché la Roma potrebbe accusare la stanchezza accumulata in Ucraina negli ottavi di Europa League. Tutto sommato, però, il classico euro lo metteremmo sull’Over 2.5 (almeno 3 gol nell’incontro), una soluzione che si è verificata in 7 delle ultime 9 edizioni del derby del Sole.



OMNISPORT | 20-03-2021 10:43