Derby della Lanterna combattuto: 1-1

Sono arrivate entrambe nel primo tempo le reti nel derby della Lanterna che domenica sera ha visto la Sampdoria e il Genoa chiudere sull’1-1: i blucerchiati sono passati in vantaggio con Jankto con una conclusione dalla distanza e si sono fatti riprendere da Scamacca, subito decisivo da titolare.

Nella ripresa gli uomini di Ranieri hanno cercato la vittoria più degli avversari, che hanno tentato di pungere in contropiede. In archivio, alla fine, un derby combattuto, nel quale ci sono stati anche momenti di nervosismo: troppo importante non perdere, a inizio novembre più per l’onore che per la classifica.

OMNISPORT | 01-11-2020 22:44