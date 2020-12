Derby di Manchester, parla Pep Guardiola

Il derby di Manchester è sempre una sfida affascinante e ricca di gol. Anche se rispetto a qualche anno fa i valori in campo si sono invertiti, la sfida rimane sempre imprevedibile.

L’allenatore dei Citizen Pep Guardiona ha raccontato le sue sensazioni sulla gara di stasera e sul tecnico dei Red Devils Solskjaer: ” L’importante è conoscere il valore di Solskjaer, non c’è dubbio su questo. Non devo dargli supporto perché è abbastanza forte. Lui sa come funziona, questo lavoro; quando vinciamo, siamo dei geni e quando perdiamo, dobbiamo essere licenziati. Succede allo United e in tutti i club del mondo. Questa è la realtà. Il derby è una gara sentita e molto complicata. Dobbiamo stare attenti, hanno tanta qualità, stanno bene, quindi attenzione massima”.

OMNISPORT | 12-12-2020 14:40