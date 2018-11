Derby di mercato fra Milan e Inter

I vertici societari del Milan e quelli del fondo Elliott hanno incontrato martedì la Uefa per esporre il piano finanziario che porterà i rossoneri ad allinearsi con le regole in materia di bilancio.

In attesa delle sanzioni per la violazione delle regole imposte dal Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017, che dovrebbero arrivare a dicembre, Leonardo e Maldini non si vogliono fermare e stanno continuando ad avere dei colloqui con molti procuratori e mediatori di calciatori in vista del mercato di gennaio.

Acquistato Lucas Paquetà dal Flamengo per 35 milioni di euro più bonus, i due dirigenti rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista che vada a colmare il buco lasciato da Bonaventura, stagione finita per lui, e Lucas Biglia che dovrebbe rientrare non prima di marzo.

In prima fila ci sono: Leandro Paredes, Sensi del Sassuolo, Cesc Fabregas e Arturo Vidal.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Leonardo ha, anche, in programma un incontro con i nuovi agenti di Rodrigo de Paul, l’agenzia You First Sports.

Un colloquio conoscitivo, ma che sicuramente terminerà con la promessa di rivedersi al più presto visto che il numero 10 dell’Udinese piace molto a Milanello, stessa cosa vale per i cugini dell’Inter.

I friulani sono consci di questo e hanno già fissato il prezzo: 30 milioni di euro.

Per gennaio sembra difficile convincere Pozzo a lasciar partire il classe 1994, ma per giugno potrebbe scoppiare l’ennesimo derby di mercato.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 19:45