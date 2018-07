Derby emiliano per Deli

Al suo primo campionato di Serie B, Francesco Deli ha subito messo in mostra quelle qualità fatte intravedere alla Paganese prima e poi proprio a Foggia, dal gennaio 2017. Una promozione in B e un playoff sfiorato rappresentano l’ottimo biglietto da visita che il centrocampista offensivo classe ’94 può sfoggiare in un mercato che lo vede tra i pezzi pregiati.

L’agente di Deli, Stefano Guercini, intervenuto a 'Calciomercato360.it', ha fatto i primi nomi dei club di A interessati al ragazzo: "Spal e Bologna sono interessate al giocatore, ma la situazione per il momento è ancora in stand-by. Sicuramente il club ferrarese sta verificando la fattibilità dell’operazione, nel senso che sta cercando di capire se possano essere inserite delle contropartite”.

La Spal sembra in vantaggio nel derby emiliano con i rossoblù: “Ufficialmente non c’è niente di nuovo tranne dei continui contatti sia col Foggia che con la SPAL per cercare di trovare qualcosa di concreto da sviluppare” ha aggiunto Guercini.

SPORTAL.IT | 07-07-2018 19:20