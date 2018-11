Derby fatale per Giannichedda

Di derby da giocatore Giuliano Giannichedda ne ha giocati tanti ai tempi della Lazio. Di sicuro all’epoca tutto l’ex centrocampista della Nazionale avrebbe pensato meno che un altro derby, quello di Piacenza, gli sarebbe stato fatale da allenatore.

Eppure proprio questo è successo, perché la Pro Piacenza ha deciso di sollevare dall’incarico il proprio allenatore insieme al vice Antonello Mattei all’indomani del ko contro la capolista Piacenza, impostasi per 3-1.

Attraverso un comunicato la Pro “ringrazia entrambi per il lavoro svolto in questi mesi con grande professionalità, serietà e dedizione, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera”. La Pro Piacenza aveva iniziato bene la stagione, ma è adesso reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite ed è alle prese con una grave crisi societaria costata già un punto di penalizzazione.



SPORTAL.IT | 12-11-2018 21:55