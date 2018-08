Derby Genoa-Samp per Niang

Genoa e Samp: rivali da sempre in campionato e, questa volta, anche in chiave mercato.

Secondo quanto riporta Tuttosport, i due club genovesi starebbero trattando con il Torino per Mbaye Niang. L’attaccante è fuori dal progetto di Walter Mazzarri per la prossima stagione e starebbe quindi valutando le offerte arrivate in questi giorni.

Sul giocatore non ci sono solamente Genoa e Samp ma anche Bordeaux e Nizza che – come si legge sul quotidiano – avrebbe ricevuto un no secco da parte del presidente Cairo per una proposta di prestito con diritto di riscatto. Il patron granata è disposto ad accettare solamente cessioni a titolo definitivo.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 16:00