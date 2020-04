Derby inglese per Coutinho

Il futuro di Coutinho è tutto da scrivere. In prestito al Bayern Monaco, il fantasista brasiliano è di proprietà del Barcellona che, al momento, non sarebbe intenzionato a dargli una nuova occasione in maglia blaugrana.

Sulle tracce di Coutinho, classe 1992, ci sarebbero, secondo il The Sun, due club inglesi, ovvero Chelsea e Arsenal. Due le opzioni: acquistarlo a titolo definitivo (non meno di 75 milioni di sterline) o provare ad averlo in prestito secco.

SPORTAL.IT | 15-04-2020 07:53