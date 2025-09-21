Derby Lazio-Roma, momenti di tensione tra i tifosi giallorossi

Un petardo lanciato tra i tifosi della AS Roma ha generato attimi di tensione tra gli ultras presenti nei pressi di ponte Duca D’Aosta. Un’esplosione che ha riversato i presenti lungo il Tevere. Una corsa verso il fiume per capire da chi fosse stata lanciata la bomba carta. Subito le forze dell’ordine hanno indossato i caschi ed imbracciato gli scudi per evitare che la situazione degenerasse. Durante il fuggi fuggi generale una troupe Rai e’ stata spintonata da due tifosi della Roma che hanno intimato agli operatori media di smetterla di riprendere gli ultras lungo il fiume.