Derby, Lukaku pronto ad affrontare Ibra: "Lo rispetto"

Il derby della Madonnina è sempre più vicino. Tanta l'attesa per la sfida tra i due giganti Lukaku e Ibra. Il belga, in grandissima forma, non vede l'ora di affrontare lo svedese: "Ibra è un grande campione, lo rispetto. A Manchester mi potevo allenare ogni giorno con lui, per me era la cosa più bella", le sue parole a Tiki Taka.

L'attaccante nerazzurro ha parlato anche della sua esperienza all'Inter: "Il gol nel derby d'andata? E' stata un'emozione grande perché per me è sempre stato un sogno giocare nell'Inter. La prima finale che ho visto da bambino è stata Inter-Lazio".

SPORTAL.IT | 04-02-2020 09:19