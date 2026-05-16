Derby, mai più un pasticcio simile: la soluzione della Lega per i calendari 2026-2027, cambia tutto

Non saranno possibili sovrapposizioni tra le stracittadine di Roma e di Torino con Internazionali e Masters, cambia anche la data della coppa Italia

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Il balletto di date e orari che ha caratterizzato l’ultima turbolenta settimana sportiva non si ripeterà più in futuro. Dopo il pesante braccio di ferro tra Lega e Prefettura per evitare la sovrapposizione del derby di Roma con la finale degli Internazionali di tennis e non mettere in difficoltà le forze dell’ordine, che come si sa si è chiuso non senza polemiche con l’anticipo alle 12 della domenica di 5 partite decisive in serie A, la Lega ha deciso di correre ai ripari per la prossima stagione.

Inserita la variante nel calendario della prossima stagione

Secondo quanto riportato da La Stampa, dalla stagione 2026-2027 non saranno più possibili sovrapposizioni tra i derby di Torino e Roma e i principali eventi del tennis italiano, ovvero le Atp Finals e gli Internazionali d’Italia. La Lega Serie A avrebbe deciso di inserire una specifica “preclusione” nel software che elaborerà il calendario del prossimo campionato, che verrà svelato il 5 giugno nel corso del Festival di Parma. In questo modo i derby di Torino e Roma non potranno essere disputati nelle settimane di svolgimento dei due eventi tennistici più importanti del calendario italiano così da evitare problemi di ordine pubblico.

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Cambia la data della finale di Coppa Italia

Sempre secondo La Stampa, nel 2027 sarà inoltre evitata anche la sovrapposizione tra la finale di Coppa Italia e gli Internazionali d’Italia. Con la finale di Europa League prevista il 26 maggio, l’ultimo atto della coppa nazionale potrebbe infatti essere programmato il 19 maggio, tre giorni dopo la conclusione del torneo del Foro Italico.

Le date della Serie A 2026/2027

Queste le date della prossima serie A

* 23 agosto 2026: inizio del campionato (weekend)

* 21 settembre-6 ottobre 2026: sosta nazionali (massimo quattro gare)

* 9-17 novembre 2026: sosta nazionali (massimo due gare)

* 22-30 marzo 2027: sosta nazionali (massimo due gare)

* 30 maggio 2027: ultima giornata di campionato

Questo l’elenco degli eventi di cui tener conto per il calendario di A, come si legge su Calcioefinanza, tra grandi feste patronali agli altri eventi sportivi che si possano tenere nelle città della Serie A.

* 23/27 agosto 2026 – Giochi del Mediterraneo, stadio Via del Mare, Lecce

* 4-6 settembre 2026 – Gran Premio d’Italia di Formula 1, Monza

* 23 settembre 2026 – Europei di Pallavolo, PalaVela Torino

* 26 settembre 2026 – Europei di Pallavolo, Santa Giulia Milano

* 18 ottobre 2026 – Napoli Marathon,

* 25 ottobre 2026 – Venice Marathon, Venezia

* 15–22 novembre 2026 – ATP Finals, Inalpi Arena, Torino

* 24–29 novembre 2026 – Finali di Coppa Davis, Bologna

* 29 novembre 2026 – Maratona di Firenze,

Firenze * 13 febbraio 2027 – Sei Nazioni (Italia), Stadio Olimpico, Roma

* 6 marzo 2027 – Sei Nazioni (Italia), Stadio Olimpico, Roma

* 13 marzo 2027 – Sei Nazioni (Italia), Stadio Olimpico, Roma

* 14 marzo 2027 – Maratona di Roma, Roma

* 21 marzo 2027 – Stramilano, Milano

* 4 aprile 2027 – Milano Marathon,

Primavera 2027 – Elezioni politiche e comunali (Roma e Milano)

* 5–16 maggio 2027 – Internazionali d’Italia di tennis, Roma

* 27 maggio 2027 – Golden Gala, Stadio Olimpico, Roma