Primo derby da allenatore del Manchester City e prima vittoria sullo United per Maresca, che trionfa grazie a un miracolo di Donnarrumma e al solito Haaland nonostante la follia di Foden che ha lasciato in dieci i Citizens per quasi tutto l'incontro

Succede di tutto a Manchester, dove un City in dieci uomini per quasi tutta la partita per colpa di una scelleratezza di Phil Foden batte lo United grazie a una rete del solito Erling Haaland che regala la prima vittoria nel derby a Enzo Maresca al primo tentativo. Una vittoria arrivata anche con un po’ di fortuna visti i due pali colpiti dai Red Devils e anche grazie a una parata miracolosa di Gianluigi Donnarumma nei minuti di recupero del secondo tempo.

La follia di Foden e la sfortuna dello United

Inizio di derby da incubo per il City di Maresca, che dopo soli 20’ si ritrova in inferiorità numerica in seguito al gesto scellerato di Foden, che – stuzzicato da Bruno Fernandes mentre si trovava a terra – reagisce tirando un calcio al rivale venendo giustamente espulso e lasciando i suoi compagni in dieci per quasi tutta la partita. Nonostante l’inferiorità comunque il City regge gli arrembaggi di uno United comunque più aggressivo dei Citizens e, soprattutto, più pericoloso, ma certamente non fortunato.

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I Red Devils infatti colpiscono in ben due occasioni il palo a Donnarrumma battuto. Il primo con una punizione dal limite di Rashford, che calcia benissimo ma vede il proprio tiro infrangersi contro il palo esterno, il secondo invece con un tiro da fuori di Mainoo che finisce sul legno rimbalzando poi su Gigio che tira un altro sospiro di sollievo.

Donnarumma salva Maresca che fa festa con Haaland, derby al City

Al 60’ ecco però che arriva la svolta inaspettata del match, con il City che passa in vantaggio a una delle sue primissime occasioni grazie al solito Haaland, che dopo il tentativo a vuoto di Enzo Fernandez raccoglie sul secondo palo un cross al bacio da sinistra di Gvardiol. La rete galvanizza la squadra di Maresca, che prende in mano le redini del gioco e va vicino anche al 2-0 con Enzo Fernandez, la cui conclusione però si spegne sul palo. Verso il finale di gara il City, comprensibilmente stanco visto anche l’uomo in meno, inizia a tirare un po’ i remi in barca e a subire nuovamente un po’ il pressing dello United, che proprio negli ultimi minuti di recupero va a un passo dal gol con Mbeumo, la cui conclusione ravvicinata viene però parata da Donnarumma con un intervento miracoloso che sigilla il risultato.

Polemiche per la rete di Haaland

Maresca conquista così il derby di Manchester al suo primo tentativo. Su gol che ha regalato la vittoria al tecnico italiano c’è però più di qualche semplice dubbio. La rete di Haaland era infatti inizialmente stata annullata per fuorigioco, salvo poi essere convalidato dal Var vista la posizione regolare del norvegese. I dubbi però riguardano Enzo Fernandez, che – evidentemente in fuorigioco – ha provato a intervenire sul cross di Gvardiol salvo mancare il pallone che poi raggiunge Haaland. Arbitro e sala Var hanno valutato che il tentativo dell’argentino non abbia disturbato gli avversari, nonostante Lisandro Martinez abbia seguito il connazionale temendo che potesse raggiungere il pallone, ignorando il norvegese, che da solo ha potuto insaccare in rete.