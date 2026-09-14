Derby Manchester, gli arbitri ammettono l'errore: gol Haaland era da annullare ma lo United è furioso

C'era fuorigioco sulla rete del bomber del City, il Var ha preso un abbaglio clamoroso e ha fatto sbagliare l'arbitro, esplode la polemica in Premier

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Deve ringraziare San Gigio e gli arbitri il Manchester City per essersi aggiudicato il derby con lo United: Donnarumma ha fatto il fenomeno diverse prodezze, una davvero miracolosa proprio allo scadere, ma a decidere la partita è stata una svista arbitrale. Il gol partita di Haaland era in fuorigioco. L’arbitro l’aveva annullato ma è stato smentito erroneamente dal Var. I responsabili degli arbitri hanno ammesso che è stato un errore, scusandosi con lo United con un comunicato.

Il gol delle polemiche

L’episodio chiave al 60′: c’è un cross dalla sinistra che attraversa tutta l’area di rigore e arriva a Haaland, bravissimo a insaccare, ma tra mille polemiche. L’arbitro annulla ma la rete viene convalidata dopo un lungo controllo del Var che, nonostante Enzo Fernandez fosse in fuorigioco quando ha contrastato Martinez davanti alla porta, sostiene che il nuovo acquisto del City, pagato 125 milioni di sterline, non avesse toccato il pallone: è stato ipotizzato che lo scarpino di Patrick Dorgu avesse mantenuto il norvegese in posizione regolare.

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Successivamente, si è sostenuto che Fernandez avesse interferito con il gioco posizionandosi davanti a Lisandro Martinez, con Haaland alle spalle del difensore dei Red Devils, quando ha mancato di poco il pallone con un colpo di testa in tuffo.

Il comunicato degli arbitri

Un comunicato della Pro Ref (la Can inglese) arriva a conferma dell’errore: “A seguito dell’episodio avvenuto al 60′ della partita di Premier League di domenica tra Manchester United e Manchester City all’Old Trafford, possiamo fornire chiarimenti in merito al gol convalidato a Erling Haaland. La decisione in campo era di fuorigioco per Erling Haaland, ma il VAR ha verificato che il giocatore si trovava in posizione regolare. Tuttavia, Enzo Fernandez era in posizione di fuorigioco e ha tentato di andare a prendere il pallone

‘Nella stessa azione d’attacco, è stato accertato che Enzo Fernandez non ha toccato il pallone e quindi qualsiasi infrazione di fuorigioco è soggettiva; tuttavia, in questa occasione, il VAR non ha riconosciuto il probabile impatto della sua posizione e avrebbe dovuto raccomandare una revisione sul campo. Abbiamo contattato il Manchester United questa sera per riconoscere quello che consideriamo un errore di valutazione. Verrà avviata un’indagine sull’accaduto”.

La rabbia del Manchester United

Furioso Martinez: “È il miglior campionato del mondo, ci sono le migliori squadre del mondo, i migliori giocatori del mondo, e ora dobbiamo tornare a casa con questa ingiustizia. Era fuorigioco. Quello che non riesco a capire sono le regole. Lui (Fernandez) era lì, davanti a me, e io sono andato verso di lui. Ecco perché Haaland era libero dietro. È davvero dura, perché perdere un derby significa perdere tre punti in casa. Ogni stagione vengono al nostro club e ci spiegano le regole per un’ora e mezza. Sembrano così sicuri di sé, e poi, dopo tutto questo, cinque o sei persone commettono questo tipo di errori. È inaccettabile.”

L’allenatore dello United, Michael Carrick, era altrettanto sconvolto: ‘Non riesco a capire come cercano di aiutare gli arbitri mettendo così tanti strati dietro di loro – con così tante persone, così tanti corpi, così tanti schermi – e tu non interferisci con il gioco perché ti sei lanciato sulla palla a sei metri dalla porta e l’hai quasi toccata. Sono confuso, abbiamo messo in atto delle misure per aiutare gli arbitri nelle loro decisioni. È più preoccupante se questa è l’interpretazione del calcio, se è davvero così che il gioco viene percepito da chi lo arbitra. È una decisione sconcertante. Non riesco a capirla, una volta vista, e poi la spiegazione la rende ancora peggiore”.