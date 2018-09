Derby milanese per Meitè

L’esplosione di Piatek, i gol di Benassi e Defrel ma non solo: tra le sorprese di questo inizio di campionato c’è anche Soualiho Meitè.

Il centrocampista del Torino – arrivato in estate dal Monaco per 10 milioni di euro – sta convincendo tutti con buone prestazioni e gol, già due in questo inizio di campionato contro Inter e Udinese. Due reti pesanti che hanno portato, in entrambi i casi, punti utili per la classifica del club di Urbano Cairo. Mazzarri stravede per lui e, in effetti, la mezz’ala francese è sempre partita dal 1’ nonostante la concorrenza di Baselli, Rincon e del neo arrivato Soriano. Contro l’Udinese a restare in panchina è stato Rincon, ma è possibile che nelle prossime gare il venezuelano ex Juve venga preferito a Baselli.

Sono bastate solamente quattro partite per far sì che alcuni club europei si accorgessero di Meitè. Southampton in primis, ma attenzione ad un possibile derby di mercato che si potrebbe scatenare nei prossimi mesi tra Inter e Milan.

Secondo alcune indiscrezioni infatti, le due milanesi starebbero monitorando il giocatore in vista del mercato di gennaio. Entrambi i club sono alla ricerca di un rinforzo a centrocampo: Spalletti ha chiesto alla società un giocatore fisico da poter affiancare a Brozovic; Gattuso invece utilizzerebbe Meitè da mezz’ala o anche lui in un ipotetico 4-2-3-1 al fianco di Kessiè, con Bonaventura, Calhanoglu e Suso alle spalle di Higuain. A farne le spese, in questo caso, sarebbe Biglia.

Il Torino difficilmente se ne priverà prima della fine della stagione ma, se lo dovesse fare, sarà solamente per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Una plusvalenza importante che, in pochissimi, si sarebbero aspettati al momento del suo arrivo in Italia.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 13:55