Milan, altro che la “furbata” di Bastoni: Allegri non pensa al derby e rischia grosso con Rabiot e Saelemaekers diffidati

Rossoneri e nerazzurri arrivano alle rispettive ultime sfide pre derby con una situazione diffidati diametralmente opposta. Allegri, però, non sembra intenzionato a fare calcoli

Ci sono Genoa e Cremonese da affrontare, ma Inter e Milan, che nel turno alle porte giocheranno rispettivamente a San Siro e allo Zini, non possono togliersi dalla testa il derby in programma nel prossimo turno di campionato. Un derby che, per ovvi motivi, non sarà come gli altri. I nerazzurri vorranno invertire il copione delle ultime stracittadine e compiere un ulteriore passo verso lo scudetto. I rossoneri proveranno, invece, a prendersi i tre punti che vorrebbero dire -7 dalla vetta. Tutti calcoli che saranno da fare dopo il weekend, ma sui quali inevitabilmente ad Appiano e a Milanello si è già iniziato a ragionare ormai da settimane.

La “furbata” di Bastoni a Lecce

L’indizio arriva nitido dal successo dell’Inter a Lecce, con Alessandro Bastoni unico diffidato in rosa a cercare con insistenza l’ammonizione per non perdere il derby. Tirata di maglia all’avversario negli ultimi minuti del match cartellino giallo, Chivu che lo toglie dal campo per evitare sorprese e missione compiuta: l’azzurro salta la sfida con il Grifone e con il Milan ci sarà. Nella sfida sabato sera contro la squadra di De Rossi, i nerazzurri reduci dalla disfatta Champions non avranno altri diffidati, quindi, a meno di cartellini rossi o infortuni, il rischio di perdere i pezzi in vista del derby sarà minimo.

Milan, quattro diffidati in vista del derby

Il medesimo discorso non può essere replicato in casa Milan, con Allegri che arriverà al lunch match di Cremona con ben quattro diffidati in rosa, almeno tre dei quali fortemente indiziati per partire dal 1’. Parliamo di Adrien Rabiot, Alexis Saelemaekers e Youssouf Fofana, ai quali si aggiunge Zachary Athekame, che nelle ultime settimane sta comunque trovando un discreto minutaggio.

Allegri pronto a tutto

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Allegri non vuole però fare calcoli e sarebbe deciso a mandare in campo il miglior Milan possibile. Il tecnico livornese considera, infatti, la sfida contro i grigiorossi – che all’andata si imposero a San Siro – di fondamentale importanza. In primis per non veder allargare il divario in classifica con l’Inter, ma anche e soprattutto per risollevare il morale dopo la débâcle con il Parma e il pareggio nel recupero con il Como. Insomma, per arrivare al derby con tre punti in più in tasca e la squadra rinfrancata Allegri sembra deciso a non rinunciare ai titolarissimi, a cominciare proprio da Rabiot.