Il derby di Roma - Una storia fatta (anche) di scontri tra tifosi

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Nel grande panorama dei derby italiani, forse la stracittadina più sentita è proprio quella di Roma. Giallorossi romanisti e biancazzurri laziali vivono le proprie stagioni anche in funzione dei due scontri stagionali nell’arco del campionato, partite mai banali e che possono risollevare il bilancio di un campionato.

Ma il derby della Capitale è anche, tristemente, una storia di scontri e tafferugli prima e dopo le partite. Una guerriglia che troppe volte ha coinvolto le due tifoserie, con episodi di violenza anche molto gravi.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate la storia del derby di Roma, una storia macchiata anche da molta (troppa) violenza.