Saranno Roma e Lazio a contendersi Diego Laxalt.

Il terzino del Genoa piace molto ai due club romani come ha confermato anche Giorgio Perinetti, ds del Genoa: ““La Roma ce l'ha in testa da gennaio, so che piace a Di Francesco – le sue parole a vocegiallorossa.it -. A noi ora lo ha chiesto la Lazio, poi non so”.

Nella trattativa con la Roma, che lo prenderebbe come vice-Kolarov, potrebbe entrare anche il cartellino del giovane Luca Pellegrini.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 14:45