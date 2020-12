Derby Varese-Milano, le raccomandazioni di Messina

Oggi, alle 17:30, va in scena l’atteso derby Milano-Varese. L’Olimpia, ancora imbattuta in regular season, cerca la decima vittoria consecutiva contro la squadra dove milita Scola, suo ex giocatore.

“Sarà importante, fermare o limitare la transizione offensiva di Varese e ovviamente cercare di contenere Scola che è il perno di questa squadra, senza dimenticare che, a partire da Toney Douglas, hanno giocatori che hanno grande facilità nel segnare da tre”, le parole di coach Messina.

OMNISPORT | 06-12-2020 08:53