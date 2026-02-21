Deromedis e Tomasoni, veleno dalla Francia sull’impresa azzurra: “Pista terribile, l’hanno fatta così per convenienza”

Doppietta azzurra nello ski cross ma arriva il durissimo attacco di Duplessis-Kergomard, uno dei favoriti alla vigilia, che attacca la FIS e gli organizzatori per la pista di Livigno

Una doppietta da sogno per l’Italia che in maniera forse anche un po’ insperata vive un giorno magico grazie alla medaglia d’oro di Simone Deromedis e a quella di argento di Federico Tomasoni. I due azzurri erano considerati outsider alla vigilia della gara e sono stati bravi a sfruttare anche le difficili condizioni che hanno trovato sulla pista di Livigno. Pista che non è affatto piaciuta agli sciatori francesi e in particolare a Duplessis-Kergomard che dopo la gara si è lasciato andare a un duro sfogo.

L’attacco all’organizzazione

Il francese Youri Duplessis-Kergomard arrivava ai Giochi olimpici come uno dei favoriti nelle prove di ski cross ma le sue ambizioni si sono spente con l’eliminazione nei quarti di finale e dopo la gara lo sciatore transalpino lancia il suo durissimo attacco alla FIS per quella che ha reputato una delle peggiori piste di sempre: “Non sono triste per il mio risultato o per quello della squadra ma per il mio sport. Sono triste per quello che abbiamo mostrato al pubblico. Sono arrabbiato con la FIS e con quelli che hanno creato questa pista. Non è possibile gareggiare sulla stessa pista dove si fa anche snowboard, sono due sport diversi, belli entrambi ma che non vanno insieme. E come far gareggiare la MotoGp sui tracciati di Formula 1”.

Le condizioni a Livigno

Una forte nevicata ha sicuramente condizionato la gara di oggi dello ski cross che ha visto la medaglia d’oro di Simone Deromedis e quella di argento per Federico Tomasoni. La pista è risultata molto più lenta dei giorni precedenti e forse anche molto più lenta rispetto a quelle che gli atleti trovano in Coppa del Mondo: “Oggi c’era meno dislivello di una gara di sci di fondo – continua Duplessis-Kergomard – alla fine ci sono sempre tre medaglie da assegnare ma a quale prezzo. Diventa come lanciare i dadi ma questo non è giusto. E trovo che a parlarne il prezzo più altro sia il nostro sport”.

Il vantaggio per l’Italia

Nel corso della sua intervista il francese Duplessis-Kergomard, considerato uno dei favoriti alla vigilia per la vittoria finale, si sofferma anche sul vantaggio che Deromedis e Tomasoni avrebbero tratto dalla pista di Livigno: “La pista è stata creata un anno fa e loro sono venuti ad allenarsi qui, quindi hanno avuto quel vantaggio. E probabilmente hanno fatto qualcosa che era anche adatto alle loro caratteristiche”.