Deschamps avverte Mbappé

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps avverte Kylian Mbappé: "Non deve sentirsi appagato da quello che ha fatto finora, né soddisfatto. Non finisce qui il suo Mondiale. Io, a ogni modo, non lascerò che lui si senta soddisfatto, perché lui deve volare sempre più in alto, più in alto del resto del gruppo. Conosciamo la sua età, anche se a lui non piace che se ne parli troppo".

L'attaccante del Psg è stato rimproverato durante la sfida con l'Uruguay: "Io voglio il suo bene e lui lo sa. Gli ho detto di stare molto attento, perché l'arbitro lo aveva già ammonito e non mi andava che rischiasse altre sanzioni disciplinari".

SPORTAL.IT | 08-07-2018 15:20