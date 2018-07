Deschamps infierisce sull'Argentina

Toccherà a Francia e Uruguay aprire la serie dei quarti di finale a Russia 2018. Una delle due farà ritorno tra le prime quattro, rispettivamente dopo 8 o 12 anni. Pronostico incerto, i bleus potrebbero approfittare dell’assenza per infortunio di Cavani, ma il ct della Francia Deschamps non vuole sottovalutare la Celeste ed è anzi convinto che la gara sarà molto più difficile di quella contro l’Argentina, dove pure Griezmann e compagni si erano trovati in svantaggio.

Deschamps “infierisce” sulle differenze tra le due nazionali sudamericane: “Se ogni volta arriviamo nelle fasi a eliminazione diretta dei grandi tornei per nazioni, allora possiamo ritenerci competitivi – argomenta l’ex allenatore della Juventus – Ma giocheremo contro una squadra sudamericana, solida e aggressiva, molto difficile da affrontare. L'Uruguay non è l'Argentina, per noi le difficoltà aumenteranno, anche in relazione alle ambizioni dei nostri avversari".

SPORTAL.IT | 05-07-2018 18:35