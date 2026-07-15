Deschamps dopo Francia-Spagna: "Non voglio fare piagnistei, ma l'arbitro era adeguato alla partita?"

Le amare parole del ct francese dopo la sconfitta contro la Spagna. Nel suo mirino l'arbitro giudicato non all'altezza

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Le dichiarazioni post Spagna-Francia 2-0 del ct transalpino Didier Deschamps. La guida tecnica dei favoritissimi galletti ha ammesso la sconfitta, riconoscendo la migliore della qualità degli avversari e la prestazione sotto tono della sua formidabile squadra. Tuttavia in modo piuttosto polemico ha posto una domanda retorica ai giornalisti presenti in sala: “Non voglio sembrare lamentoso perché abbiamo perso. Il quarto e il quinto uomo mi sono sembrati equi e capaci e vedevano più o meno quello che vedevo io. Ma secondo voi, l’arbitro della partita era adeguato a una semifinale del Mondiale?”, lasciando capire chiaramente cosa pensasse di un direttore di gara, il salvadoregno Ivan Barton, che in alcuni casi non ha completamente convinto.