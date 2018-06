Deschamps: "Obiettivo raggiunto"

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps applaude i suoi dopo la vittoria contro il Perù e la qualificazione agli ottavi: "Abbiamo sofferto nel secondo tempo, non riuscivamo a uscire palla al piede e quando la recuperavamo, non la tenevamo. Ma è la seconda vittoria, siamo qualificati ed era il nostro obiettivo. Non tutti ce l'hanno fatta".

"Non ci esaltiamo, ma l'obiettivo è raggiunto, c'è grande soddisfazione per quello che i giocatori hanno fatto stasera"

SPORTAL.IT | 21-06-2018 21:10