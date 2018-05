Deschamps: "Rabiot ha commesso un grosso errore"

L'esclusione di Adrien Rabiot dai 23 per i Mondiali ha scatenato un vero tormentone in Francia.

Dopo le parole del centrocampista, che ha fatto sapere di non voler essere tra i sostituti dei 23 giocatori convocati e la risposta della federazione francese, arrivano le parole del tecnico dei transalpini che mette un chiaro segno sulla vicenda: "Rabiot? Sono sorpreso, ha fatto un grosso errore e si è praticamente escluso da solo. La sua decisione mi ha sorpreso perchè, capisco l'essere delusi di non far parte della lista e di non poter partecipare al Mondiale, però lui è anche un giovane".

Poi, l'allenatore francese parla della situazione di Dembélé, attaccante del Barcellona, vittima di un infortunio al semitendinoso della gamba sinistra, patito a gennaio: "Non nascondo che ho temuto il peggio per Dembélé, ma ho parlato subito con lui e mi aveva rassicurato dicendomi che non era un infortunio grave. La torsione non è stata cosi forte. Passerà nella mani dello staff medico. Per ora resta tra i 23. Potrebbe già essere disponibile contro l'Irlanda".

SPORTAL.IT | 24-05-2018 14:30