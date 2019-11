Il ct della Francia Didier Deschamps in un'intervista a Telefoot ha parlato del futuro di Olivier Giroud, che, titolare in Nazionale, è in rotta di collisione con il Chelsea e a gennaio potrebbe andarsene.

"Il giocatore soffre inevitabilmente di questa situazione quotidiana. Se avesse l’opportunità di andare via e giocare con più continuità sarebbe giusto e lui lo sa bene", le parole del ct. Giroud è accostato da settimane all'Inter.

SPORTAL.IT | 17-11-2019 17:39