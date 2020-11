Deschamps spinge Giroud verso l'Italia

Deschamps è sicuro. Giroud deve trovarsi una nuova squadra. “Ha un fisico importante e ha bisogno di giocare per non perdere il ritmo. E’ complicato e ne stiamo parlando, ma ovviamente spero per lui che questa situazione cambi, affinché rimanga competitivo”, le parole del CT della Francia.

L’attaccante fatica a trovare spazio nel Chelsea di Lampard (club con cui ha rinnovato, fino al giugno del 2021, qualche mese fa). A gennaio potrebbe anche fare le valigie. In estate si è parlato tanto di un suo possibile approdo in Italia. In particolare, attenzione a Juventus e Inter.

OMNISPORT | 17-11-2020 07:50