Dettwiler, parla il medico che lo ha preso in cura: "Asportata la milza, condizioni stabili ma ancora gravi"

L'aggiornamento sulle condizioni del pilota svizzero parla di diversi interventi, tutti riusciti, e di un problema di pressione intracranica. Rueda domani tornerà in Spagna.

Lotta sempre tra la vita e la morte Noah Dettwiler, lo sfortunato pilota del team CIP Green Power investito dalla moto di Jose Antonio Rueda nel giro di formazione della gara di Moto3 di Sepang. L’aggiornamento diffuso tramite un breve comunicato postato sui profili social del team ha evidenziato come il giovane pilota svizzero è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici per provare a ridurre tutte le fratture e i traumi riportati nell’impatto, senza però riuscire ancora a sciogliere una prognosi, vista la gravità delle ferite riportate.

Il comunicato del team: “Noah sottoposto a interventi, tutti riusciti”

Nel comunicato redatto dal team GIP Green Power si legge che “Noah è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici nelle ultime ore che hanno avuto esito positivo. Secondo quando dichiarato dai dottori che lo hanno in cura, le condizioni sono stabili ma rimangono critiche. Apprezziamo il vostro interesse e vi chiediamo che la privacy di Noah e della sua famiglia venga rispettata. Grazie a tutti per i messaggi e per il vostro incredibile supporto”.

Dopo le prime indiscrezioni arrivate subito dopo il trasporto in ospedale, subito si era capito che le condizioni del pilota di Basilea si erano aggravate rispetto a quanto prospettato inizialmente dai medici che l’hanno soccorso in pista.

Rueda invece, anch’esso trasportato in eliambulanza all’ospedale di Kuala Lumpur, ha riportato una frattura a una mano e un lieve trauma cranico e toracico, conseguenze che per come è avvenuto l’impatto sono state definite quasi “miracolose”, tenuto conto della gravità dell’incidente e della portata dell’impatto tra le due moto (domani tornerà in Spagna).

Il medico che lo ha in cura: “Il problema è la pressione intracranica”

La dinamica del contatto resta ancora da chiarire, ma appare evidente come Dettwiler, forse a causa di un guasto meccanico, ha rallentato vistosamente ed è stato colpito dalla moto di Rueda che sopraggiungeva a velocità molto più sostenuta, ma che nulla ha potuto fare per evitare la collisione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, presente a Kuala Lumpur con un inviato che ha contatto il medico che ha preso in cura il pilota svizzero, Dettwiler è stato sottoposto a una splenectomia (cioè la rimozione chirurgica della milza). “A parte la milza, non ci sono state altre lesioni intraddominali. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva e viene ventilato artificialmente con impostazioni basse”, ha spiegato al quotidiano iberico il dottor Angel Charte, medico curante di Noah.

La pressione intracranica fluttuante e la cosiddetta tachicardia (frequenza cardiaca elevata) costituiscono i principali problemi. “Al momento risulta essere in condizioni stabili, ma ancora in gravi. Il problema è la pressione intracranica, che oscilla. Dobbiamo stabilizzarla con l’ICP, ma servirà tempo per capire l’evoluzione dell’intero quadro clinico”.