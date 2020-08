Deulofeu chiama di nuovo il Milan

Nuovo messaggio di Gerard Deulofeu al Milan. L’attaccante spagnolo, in uscita dal Watford, a Onda Cero non si nasconde e chiama i rossoneri: “Non nego sia un’opzione per il mio futuro. Sono stato tremendamente felice lì, ho trascorso sei mesi meravigliosi, dov’è nata mia figlia. Chiaro sia una possibilità”.

Il giocatore sicuramente non resterà al Watford, retrocesso nella seconda divisione inglese: “Stiamo cercando di trovare una via d’uscita col Watford”. Il Diavolo negli scorsi giorni aveva effettuato un sondaggio presso il club dei Pozzo.

OMNISPORT | 20-08-2020 11:14