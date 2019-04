Deulofeu chiama il Milan

Il futuro di Gerard Deulofeu è un rebus. L'ex attaccante del Milan, attualmente al Watford, sarà uno dei nomi caldi del prossimo mercato ed è tornato nel mirino dei rossoneri.

In un'intervista a Cadena Ser, il giocatore ha escluso un ritorno in Spagna e ha mandato un altro indizio che riconduce ai rossoneri: "Il Barcellona rappresenta una tappa passata. Sono già tornato due volte e non sono riuscito in entrambe. Per me è un capitolo chiuso, non voglio più vivere nel passato. Vivo il mio presente e penso a un gran futuro che ora è altrove".

SPORTAL.IT | 10-04-2019 08:28