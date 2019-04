Devis Mangia esonerato: finisce l'avventura in Romania

Finisce l'avventura in Romania di Devis Mangia. L'ex allenatore del Palermo e ex ct della Nazionale Under 21 è stato infatti esonerato dall'Universitatea Craiova, che ha affidato la panchina della squadra a Corneliu Papura.

Il tecnico italiano paga il ritardo dal Cluj in testa al campionato rumeno (a 8 punti di distanza dall'Universitatea) e soprattutto la sconfitta nella semifinale di Coppa di Romania contro il Viitorul allenato da Gheorghe Hagi, che si è imposto per 2-1. L'anno scorso, con Mangia in panchina, la squadra si era classificata terza in campionato, aveva vinto la Coppa di Romania e aveva visto la propria avventura in Europa League terminare al terzo turno preliminare, al termine della doppia sfida contro il Milan.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 23:18