Inizio di campionato da dimenticare per Devis Mangia in Romania. Il suo Craiova è stato sconfitto in casa dal Concordia per 1-0 nell'ultima giornata di campionato: Gorobsof ha affossato la squadra dell'ex tecnico del Palermo, penalizzata anche dall'espulsione dell'ex Avellino Donkor.

L'allenatore lombardo ha racimolato solo cinque punti in cinque partite: in classifica il Craiova occupa il dodicesimo posto.

SPORTAL.IT | 21-08-2018 09:00