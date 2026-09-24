De Zerbi in crisi e rischio esonero dal Tottenham, l'ultimo alibi è un boomerang: troppi rinforzi, serve tempo

De Zerbi rischia l'esonero al Tottenham, ultimo in Premier League. Ma il mercato faraonico da 400 milioni di sterline può essere un alibi da sfruttare per il tecnico bresciano

Zero vittorie e tre sconfitte in cinque partite, attacco fiacco, difesa perforabile: Roberto De Zerbi ha costruito un Tottenham da ultimo posto in classifica nonostante i 400 milioni di sterline spesi sul mercato. I tifosi invocano la testa dell’allenatore bresciano, la proprietà pensa all’esonero, ma una parte della stampa offre l’alibi del poco tempo a disposizione per inserire bene in gruppo i colpi appena arrivati.

De Zerbi a rischio esonero, numeri impietosi

Roberto De Zerbi rischia l’esonero dal Tottenham: zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte il magrissimo bottino del tecnico bresciano, ultimo in classifica in Premier League, nonostante i 400 milioni di sterline spesi sul mercato dalla proprietà Spurs per rinforzare l’organico.

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Il Tottenham non gira, fatica, perde, fa brutte figure. L’ultima, prima della sosta, contro l’Aston Villa, che a pochi minuti dalla fine vinceva 3-0 in casa di De Zerbi, prima delle due reti della bandiera segnate da Tonali e compagni. I numeri spingerebbero De Zerbi verso il licenziamento: la difesa imbarca acqua con otto reti subite in cinque giornate e l’attacco segna col contagocce, soltanto due gol.

La BBC alleata di De Zerbi

I tifosi sono infuriati, la proprietà pure, ma la sosta corre in soccorso dell’ex allenatore di Foggia e Sassuolo. De Zerbi può salvarsi almeno fino al ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali, contro il Manchester United all’Old Trafford. Ma un altro passo falso decreterebbe la fine di un matrimonio burrascoso, da 13 milioni di euro a stagione.

De Zerbi, però, può vantare un alleato a sorpresa. La BBC, analizzando il pessimo avvio di stagione (il Tottenham è fuori anche dalla Coppa di Lega, eliminato dal Liverpool), ha difeso l’allenatore italiano, chiedendo pazienza alla proprietà, a causa di una rosa troppo rivoluzionata sul mercato. Chiede tempo Tony Pulis, che sulle colonne della BBC ha lanciato una crociata in favore di De Zerbi.

L’alibi dei troppi rinforzi

“Spendere tanto significa avere grandi ambizioni, ma spendere tanti soldi per tanti giocatori, crea problemi a qualsiasi allenatore“, ha commentato il giornalista inglese, offrendo un assist importante al tecnico del Tottenham. E allora la colpa delle prestazioni deludenti e dei risultati scadenti è del mercato faraonico portato a termine durante la scorsa finestra di mercato.

Pulis prosegue: “Investire 400 milioni di sterline per acquistare nuovi giocatori è qualcosa che quasi non ha precedenti per un club da sempre riconosciuto per la prudenza negli investimenti“. Da qui l’effetto contrario, secondo il giornalista: “Investire tanto sulla rosa ha fatto schizzare alle stelle le aspettative di molti tifosi degli Spurs. La sfida principale di De Zerbi sarà inserire i giocatori appena arrivati creando un gruppo che giochi come una squadra e produca risultati tali da giustificare i soldi spesi”, conclude.