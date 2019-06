Di Biagio alla carica: "Vietato nascondersi"

Non si può certo definire morbido il debutto dell’Italia Under 21 nell’Europeo di categoria, che per la prima volta vede la fase finale disputarsi in Italia. La prima partita del girone vede infatti gli Azzurrini opposti alla grande Spagna, al "Dall'Ara" di Bologna.

Il ct Di Biagio carica la squadra: “L'obiettivo è cercare di fare la gara, attaccare e fare gol conservando l'equilibrio giusto per non dare molte chance agli avversari. Il nostro modo di giocare non deve cambiare indipendentemente dall'avversario, sappiamo che sono forti, ma magari sarà la volta buona che li battiamo. Vista la formula del torneo, questa partita sarà come un sedicesimo”.

Per il tecnico romano sarà il terzo Europeo da ct: “Quando abbiamo iniziato, otto anni fa, il nostro era un lavoro difficile e duro e lo abbiamo superato – ha aggiunto Di Biagio – Adesso non ci possiamo più accontentare. Accostarmi al grande Cesare Maldini o a Marco Tardelli è impossibile, sono icone. Già avvicinarmi sarebbe una grande gratificazione, la speranza è quella".

SPORTAL.IT | 15-06-2019 18:30