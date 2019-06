Di Biagio: "Chiesa ha trascinato anche me"

Il commissario tecnico dell'Italia Under 21 Gigi Di Biagio si è espresso così dopo la vittoria degli Azzurrini contro la Spagna all'esordio nell'Europeo. "Davvero fantastico, davvero tutto molto bello. Abbiamo iniziato male, sofferto molto il loro palleggio. Poi piano piano siamo usciti fuori, abbiamo cambiato modulo e fatto una grande partita. Abbiamo avuto una reazione incredibile, bravi tutti. È una vittoria importantissima, a tratti abbiamo anche giocato bene, ma nei primi minuti eravamo contratti. Speriamo che questo successo ci sblocchi".

"Trascinati da Chiesa? Per lui non ho parole. A un certo punto era lui che trascinava me e non io a trascinare lui".

SPORTAL.IT | 17-06-2019 10:04