Di Biagio: "Niente Europeo per Donnarumma"

Gigi Di Biagio in conferenza stampa ha annunciato che Gigio Donnarumma non sarà convocato per gli Europei Under 21: "Dalla Nazionale A verranno tutti tranne Donnarumma. Nonostante Gigi mi avesse dato ampia disponibilità per venire ma abbiamo deciso di comune accordo con Mancini che il suo percorso in Under 21 è finito".

"Negli ultimi mesi ho avuto poche indicazioni, rispetto a inizio anno non c'è stato molto di nuovo. Qualcuno anzi ha giocato meno. Questa settimana cercheremo di recuperare qualcuno come Calabria e valutare Parigini. L'obiettivo è ottenere il massimo risultato. Il girone è difficile e la formula è difficile ma il nostro obiettivo è quello di vincere l'Europeo".

SPORTAL.IT | 29-05-2019 14:44