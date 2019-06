Di Biagio non vuole rimproverare i suoi

Luigi Di Biagio non se la sente di rimproverare i suoi ragazzi al termine della sconfitta dell'Italia Under 21 contro la Polonia, negli Europei di categoria. La consapevolezza di una qualificazione molto più complicata è però ben presente nella testa del ct.

"Per come è andata la gara c'è delusione – ha rilevato Di Biagio a fine partita -. Abbiamo tenuto in mano le operazioni per 90 minuti e abbiamo costruito diverse azioni pericolose. Non siamo però riusciti a segnare".

"Il calcio è fatto anche di partite come questa – ha aggiunto -. Bravi loro, ai miei ho poco da rimproverare a parte la poca incisività. Nel secondo tempo siamo stati più confusi e anche nervosi. Nonostante questo siamo riusciti a creare diverse occasioni, con un pizzico di fortuna in più sarebbe finita in un altro modo".

"La partita è andata così, non possiamo più farci nulla. Ora la qualificazione è molto più complicata. Una volta negli spogliatoi faremo qualche calcolo in più, ma certamente è dura", l'ammissione finale del timoniere degli Azzurrini.

