Di Biagio sa come rilanciare la Spal

Durante la conferenza stampa alla vigilia dell'impegno con il Lecce Di Biagio ha commentato le prime sensazioni da nuovo allenatore della Spal: "Sono convintissimo di potercela fare e sono carichissimo. Ho una società forte alle spalle e delle ottime strutture, oltre che un gruppo che già conosco bene. Non è stato difficile ambientarmi, ma ora servono i punti e da qui dobbiamo ripartire".

L'ex ct dell'Under 21 sa come rilanciare la squadra: "Dobbiamo trovare più autostima e cercare di andare più volte nella metà campo avversaria, mantenendo però equilibrio. Ho apportato delle modifiche anche in fase difensiva, che domani vedremo. Confermo la difesa a quattro, per il resto vedrete domani. Ho ancora qualche dubbio su qualche giocatore e situazione tattica".

Chiosa sugli avversari: "Sono la squadra più in forma del campionato. Giocano un buon calcio con caratteristiche ben precise. Andiamo ad affrontare una squadra che sta molto bene fisicamente e psicologicamente, grazie anche al suo allenatore che è un mio amico. C'è un grande entusiasmo intorno a loro perché credono di poter chiudere i discorsi salvezza domani. Noi faremo di tutto per farli ricredere".

SPORTAL.IT | 14-02-2020 13:30