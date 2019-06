Di Biagio: "Zaniolo-Kean? Regole da rispettare"

Gigi Di Biagio si esprime così dopo la vittoria amara dell'Italia contro il Belgio: "Sapevamo che avremmo dovuto aspettare l'altro risultato e non è stato positivo, complica tutto terribilmente. È difficile, abbiamo una piccola speranza e fino all'ultimo resteremo qua. Non potevo chiedere di più ai ragazzi, in tutte e tre le gare, ma quando non porti a casa il risultato diventa difficile. Siamo la squadra che ha concluso di più in porta ma non è bastato, abbiamo dato dimostrazione di grande gioco, ma alla fine sono i risultati che contano".

La punizione di Kean e Zaniolo, arrivati in ritardo di circa venti minuti alla seduta tecnica: "Siamo un gruppo e ci sono delle regole da rispettare. Se qualcuno non rispetta le regole, non una volta, ma diverse volte, l'allenatore, che è anche un educatore, deve intervenire".

SPORTAL.IT | 22-06-2019 23:39