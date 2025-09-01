Di Canio asfalta l’Inter, l’accusa a Barella, veleno anche su Inzaghi

I nerazzurri già al centro delle critiche sul web e in tv: l'ex attaccante, Paolo Di Canio, spiega cosa ha combinato Barella e critica anche Inzaghi

Piovono già critiche per la nuova Inter di Chivu che ancora non è nata. Dopo il 5-0 contro il Torino, la battuta d’arresto alla seconda di campionato con l’Udinese desta più di qualche preoccupazione. Dai tifosi infuriati sui social alle parole di Paolo Di Canio a SkySport nel post gara che hanno acceso una bufera mediatica. Le accuse più pesanti sono rivolte a Barella.

Di Canio massacra Barella

Cosa non va nella squadra di Chivu? Di Canio esce già allo scoperto con una dura analisi tattica e mentale sui nerazzurri nel post gara Inter-Udinese: “Chivu dovrà fare un grande lavoro sulle motivazioni. L’Inter aveva fatto partite di sacrificio, lotta e governo, questo era mancato nel campionato. Il lavoro psicologico va fatto anche coi dettagli: ho contato 12 volte Barella stoppare la palla e cercare di giocarla da fermo. Non è che siccome è Barella e uno status tu puoi accettare questo. Parlo di Barella perché deve fare la differenza.”

Aggiunge poi Di Canio: “Anche Bastoni è un po’ svuotato, ha sbagliato tanti appoggi. Chivu dovrà fare lavoro psicologico e anche attitudinale. L’Inter non deve dimenticare la mazzata di Champions, non c’è nulla da recriminare in una finale finita così. Loro devono riprendersi da come hanno perso il campionato, devono dirsi quanto sono stati coglioni e se lo saranno sicuramente detto perché sono grandi giocatori.”

Di Canio spiega perché Barella ha floppato contro l’Udinese

Di Canio dà poi un consiglio a Chivu su come gestire il gioco che passa da Barella: “Ho contato. Nel secondo tempo Barella stoppa la palla 12 volte da fermo e la vuole giocare da fermo. Un allenatore ha il dovere di dirgli, scolasticamente, che la palla si muove, soprattutto se ci sono squadre con due linee folte e strette. Non puoi stoppare la palla da fermo e pretendere di giocarla da fermo cercando di farla passare col girello.”

Aggiunge poi Di Canio infuriato con Barella: “La palla si stoppa in movimento e si gioca. Barella troppo spesso ha fatto questo. Al 19esimo del primo tempo recupera la posizione per andare a fare un raddoppio a fondocampo. Va a fare un raddoppio e poi col pugnetto guarda Chivu come a dirgli ‘guarda che ho fatto! Ma quella deve essere la normalità! Non devi aspettare (che Chivu ti dica ‘bravo’). Secondo me devono dimenticare non la batosta col PSG, che è grave di per sé, ma di più per come hanno regalato il campionato.”

Di Canio attacca anche Inzaghi

Di Canio non risparmia nessuno, nemmeno l’ex Inzaghi e non nasconde l’amarezza su come l’Inter abbia chiuso la scorsa stagione: “L’Inter quando vinceva dominava, Inzaghi ha fatto diventare un 3-5-2 conservativo in qualcosa di diverso. Ma non era all’altezza di vincere 4 campionati. Almeno 2. Ha fatto il massimo in campionato? Non è che non possiamo dire che Inzaghi faceva cambio su cambio, anche l’ultima con la Lazio, fai il pullman come Nereo Rocco e ti porti a casa il campionato.”

Infine, spiega l’ex attaccante in diretta a Skysport: “In campionato l’Inter e Inzaghi avrebbero potuto fare qualcosa di diverso, non l’ha fatto ma poteva vincere altri due campionati. Nell’ultimo ha sbagliato alcune cose. Chivu vediamo quello che fa.”

Anche i tifosi condannano Barella

Anche i tifosi nerazzurri non sono convinti della prestazione di Barella in Inter-Udinese: “Barella? Uno che non segna non fa assist, ma che si lamenta tutta la partita con chiunque. Sopravvalutato” E ancora: “Prima o poi finirà la narrativa su Barella, un paio di ottime annate, poi diventato giocatore normalissimo.”

C’è poi chi scrive: “Se continua a dire ciò che pensa liberamente contro la squadra di Stato non lo vedremo più a Sky. Paolino l’unico non appecorato all’Inter.” E ancora: “Ha ragione. Barella rallenta sempre l’azione. Giocatore fortemente involuto”.

I tifosi nerazzurri sostengono Di Canio nell’analisi su Barella: “Barella, settimana dopo settimana , specialmente nelle sconfitte, si sta dimostrando un vero imbecille.” E ancora: “Tra Barella e Daniel Maldini non so chi sia piú sopravvalutato.”

Non si placano gli animi sul web: “Barella è un giocatore normale non è capace di fare le cose facili vuole fare sempre il tocchettino preciso. Lui è una mezzala che deve recuperare i palloni e darli via subito. Invece si mette lì sempre a gesticolare contro i suoi compagni, come se lui fosse il campione del mondo per un po’ lo lascerei fuori insieme al suo amico argentino che anche quello corre corre corre.”

C’è poi chi critica anche Marotta: “Ma come? Marotta non è the best? Colui che ha costruito una corazzata, azzeccando ogni innesto in mezzo al campo e ogni interprete esaltava il gioco del proprio allenatore? Accidenti, forse il giochetto si è impallato…”

E infine c’è chi attacca il club: “L’Inter è l’unica squadra al mondo che negli ultimi 2 anni non ha fatto mercato sui titolari, giocando sempre con gli stessi 11, che sono quelli con l’età media più alta del campionato e di tutte le squadre migliori d’Europa…”

