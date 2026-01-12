Di Canio rivela il nuovo supercolpo del Como sul mercato in diretta tv

L'ex giocatore della Lazio e ora opinionista di Sky ha lanciato una bomba di mercato: "Il Como può prender chiunque"

“The italian dream” direbbero in molti, un vero e proprio sogno. Ma non facciamo gli enigmatici e andiamo subito al dunque. Di chi si tratta? Di un calciatore che ha fatto la storia recente del Manchester City e che ha il contratto in scadenza: Bernardo Silva. Qualità e classe di un’altra categoria e sarebbe un lusso per la Serie A. Un classe 1994, quindi nel pieno della maturità, con ambizioni ancora forti. In tanti gli hanno messo gli occhi addosso, ma Paolo Di Canio a Sky Calcio Club si è sbilanciato, accostandolo al Como. Una proprietà che non ha problemi a pagare stipendi di un certo livello e in caso di qualificazione in Europa potrebbe regalare ai propri tifosi un grande colpo. Come a dire: noi ci siamo, non ve lo dimenticate.

Di Canio e l’indiscrezione su Bernardo Silva

Ma come è nato il dibattito? Dopo qualche allusione in trasmissione, tra mezze frasi e sottintesi, alla fine il nome del portoghese è emerso chiaramente e l’ex Lazio non ha potuto far altro che confermare. Del resto, il 31enne è ormai in uscita dal club inglese dopo nove stagioni impreziosite da una bacheca praticamente completa. Come già accaduto ad altri campioni non più giovanissimi, anche Bernardo Silva potrebbe quindi sbarcare in Serie A secondo Di Canio, apparso molto convinto dell’attendibilità delle informazioni in suo possesso.

“Potrebbe giocare in una squadra di possesso”

In studio dopo le dichiarazioni di Di Canio hanno provato a piazzare Bernardo Silva nella varie piazze. Dalla Juve al Napoli dove gioca anche il suo ex compagno De Bruyne. Ma l’ex Lazio ha fatto subito chiarezza: “Non ho detto necessariamente Napoli. Potrebbe essere anche particolare. Squadre che giocano, non dico come il City, però dove si gioca un calcio di possesso, ragnatela di passaggi vicini…”. E allora poi tutti hanno pensato al Como.

Il Como su Bernardo Silva?

“Il Como può prendere chiunque. Può prendere chiunque. Per come sono intelligenti, possono prendere chiunque, dai giovani, anche dalla Serie B tedesca, e li fanno diventare subito protagonisti”. Quasi in imbarazzo poi Di Canio si è scusato con quello che probabilmente è stata la sua fonte: “Jorge, Jorge scusami, ma this is Italy e l’ho dovuto da dì”. E quel Jorge potrebbe essere proprio Mendes, ovvero il super procuratore di Bernardo Silva. Ai piedi del lago hanno iniziato a sognare una nuova storia romantica.