Di Carlo carico: "Voglio fare un'impresa"

Dopo le dimissioni di Ventura, il Chievo ha affidato la panchina a Domenico Di Carlo.

Durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico ex Novara ha ammesso: "E' una sfida molto impegnativa, ma quando mi ha chiamato il presidente mi si è accesa nella testa l'idea di fare un'altra impresa".

"Guardando la classifica fai fatica a fare dei conti – confessa Di Carlo -, guardiamo quello che è la prestazione e l'atteggiamento della squadra. Ora non dobbiamo pensare alla salvezza, ma solo a migliorare le prestazioni, la condizione e la conoscenza. Non avere fretta in caso di un risultato negativo, perché i conti si faranno solo alla fine".

"Se i risultati sono negativi i giocatori iniziano a perdere certezze, noi dobbiamo essere bravi a concentrarci su noi stessi. Ben sapendo che il lavoro non sarà breve, ma sarà lungo e bisognerà avere forza nel saper gestire i momenti negativi" ha concluso Di Carlo.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 18:40