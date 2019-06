Di Carlo non si nasconde: "Allenerò il Vicenza in A"

Mentre la stagione della Serie C deve ancora concludersi con la disputa delle due finali che metteranno a disposizione gli ultimi due posti per la promozione in Serie B, c’è una grande delusa dell’ultimo campionato che ha già voltato pagina e lo ha fatto in grande stile.

Erano infatti ben quattromila i tifosi accorsi al “Menti” per assistere alla presentazione di Domenico Di Carlo, scelto dalla società come nuovo allenatore dei biancorossi.

Il ritorno dell’ex mediano, bandiera del club da giocatore tra il 1990 e il 1999, ha fatto ritornare l’entusiasmo e l’ex tecnico del Chievo non si è tirato indietro con le promesse, arringando il popolo biancorosso: “Crediamoci ragazzi, insieme arriveremo là dove il Vicenza merita, e noi sappiamo dove questa squadra merita di stare. Siete meravigliosi, il nostro sogno lo coroneremo anche soffrendo. Io sono uno di voi e orgoglioso di sedermi finalmente su questa panchina. La serie A è bella ma ora siamo in C e tutto quello che succederà sta qui. In A torneremo e io sarò il tecnico”.

Di Carlo ha firmato un contratto di tre anni.



SPORTAL.IT | 05-06-2019 11:13