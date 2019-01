Di Carlo prova a fermare l'esodo dal Chievo

La situazione in classifica del Chievo è disperata ma il suo tecnico, Mimmo Di Carlo, non molla. E prova a fermare l’esodo.

"Giaccherini e Stepinski non sono sul mercato" dice a Radio Rai mentre il club ufficializza il ritorno tra i ‘Mussi Volanti’ di Ezequiel Schelotto.

Per Giaccherini c’è più di un club interessato: in particolare la Spal, alla quale si è aggiunto il Parma, reduce dalla sconfitta casalinga proprio con gli estensi. I ducali pensano sempre anche al bomber polacco, in gol domenica contro la Fiorentina: una rete rivelatasi inutile ma che ha confermato il feeling con le porte avversarie dell’ex Nantes.

