Di Carlo rende onore al Cesena

Nel posticipo della settima giornata del girone B di Serie C il Vicenza ha superato per 2-1 il Cesena, installandosi così al secondo posto a quattro punti dalla capolista Padova.

Palpabile a fine gara la soddisfazione di Mimmo Di Carlo, tecnico del Vicenza nonché ex della serata per aver allenato il Cesena in A nella seconda parte della stagione 2014-2015, l’ultima giocata finora nel massimo campionato dai romagnoli: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Si era messa bene per il Cesena che ha saputo sfruttare meglio di noi le transizioni e che ha fatto un’ottima partita, ma dopo il pareggio ci siamo ripresi e abbiamo meritatamente agguantato la vittoria grazie alla voglia".

Il calendario chiama ora il Vicenza a un altro test impegnativo: "Inizialmente siamo stati troppo frenetici fino al limite dell’area, poi abbiamo cambiato modulo e giocando a 4 in mezzo al campo c’abbiamo messo sicuramente più sostanza. Fisicamente stiamo bene, siamo migliorati molto anche tatticamente ma abbiamo ancora grossi margini di miglioramento. Prendiamoci i tre punti e pensiamo al Piacenza. Classifica? È un Vicenza che piace ed emoziona, non guardo il Padova".

SPORTAL.IT | 07-10-2019 23:43