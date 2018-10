Di Fra si gode la Roma formato Champions

In seguito alla vittoria della sua Roma sul CSKA Mosca, Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Champions per dimenticare i campionato? Al momento siamo questi, anche se avevamo inanellato qualche vittoria prima della brutta sconfitta in casa contro la Spal. In questa gara abbiamo mostrato molte cose buone, che avevamo dimenticato di mettere in campo contro la Spal. Dzeko? Se domenica avesse fatto qualche gol sarebbe stato meglio (ride, ndr). E’ un giocatore straordinario – continua il tecnico giallorosso – quando è in serata fa tanto lavoro per la squadra”.

Sulla sofferenza iniziale: “Abbiamo iniziato con qualche problema, è vero, ma poi abbiamo creato con continuità. Nel secondo tempo abbiamo schiacciato sull’acceleratore per trovare il terzo gol e questo è un buon segnale. C’è da migliorare, ovviamente, ma vincere aiuta l’autostima e ti fa lavorare in maniera tranquilla”.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 23:40