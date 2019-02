Di Francesco: "Abbiamo una grande occasione"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco parla alla vigilia della partita di Champions contro il Porto: "Abbiamo l’occasione per fare una grande partita e riportare entusiasmo, siamo rimaste in due in Champions, e noi siamo orgogliosi e ambiziosi. Il Porto è una squadra compatta tosta, sa quello che vuole, è una di quelle che ha vinto più duelli difensivi, dal punto di vista fisico sarà una gara molto dispendiosa".

Olsen è in dubbio, non ci sarà sicuramente Schick: "La certezza è che sarà determinante non prendere gol. Serviranno esperienza e gamba, Conceiçao sta facendo un grande lavoro e dobbiamo stare attenti perché la Roma in passato, con il Porto, non ha fatto grandi partite".

SPORTAL.IT | 11-02-2019 15:30